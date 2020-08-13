"Наполі" заморозив переговори з "Динамо", дізнавшись ціну на гравця збірної України

"Наполі" цікавився лівим захисником київського "Динамо" Віталієм Миколенком, проте вирішив заморозити переговори, почувши вартість українця.

Як повідомляє видання IlNapoliOnline, італійський клуб був готовий заплатити за нашого співвітчизника 10 мільйонів євро, однак відмовився від придбання Миколенка, коли українська команда хоче отримати за свого вихованця 35 мільйонів євро.

Тепер "Наполі" переключився на іспанського захисника "Реала" Серхіо Регілона, який у нинішньому сезоні виступає за "Севілью" на правах оренди. Його вартість оцінюють у 25 мільйонів євро, але неаполітанці розраховують домовитися про оренду з правом викупу за 15 мільйонів євро.

У сезоні 2019/20 Миколенко провів 36 матчів за "Динамо", забивши 4 голи і віддавши 7 результативних передач. Його вартість за версією Transfermarkt становить 9 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кандидатурі лівого захисника киян також зацікавлений англійський "Евертон".