"Наполі" - "Барселона": огляд матчу Ліги чемпіонів

Італійський "Наполі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі зіграв з "Барселоною". Зустріч, на неаполітанському стадіоні "Сан-Паоло" завершилася з рахунком 1: 1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам огляд поєдинку.

"Наполі" Італія – "Барселона" Іспанія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 30 Мертенс, 1:1 – 57 Грізманн.

Наполі – Оспіна, Максимович, Маріу Руй, Ді Лоренцо, Манолас, Зелінський, Фабіан Руїс, Лоренцо Інсіньє, Демме (Аллан, 80), Кальєхон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54).

Барселона – тер Штеген, Умтіті, Семеду, Піке (Лангле, 90), Фірпо, де Йонг, Відаль, Ракітіч (Артур, 56), Бускетс, Грізманн (Фаті, 87), Мессі.

Попередження: Бускетс (49), Лоренцо Інсіньє (61), Мессі (66), Грізманн (83), Маріу Руй (89), Відаль (89).

Вилучення: Відаль (89).

Як повідомляв OBOZREVATEL, плей-офф ЛЧ стартував 18 лютого. Тиждень тому "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1: 0), "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2: 1), "Аталанта" вдома розгромила "Валенсію" (4: 1), а "Лейпциг" обіграв "Тоттенхем" ( 1: 0).

Нагадаємо, що англійська "Манчестер Сіті" виключений з Ліги чемпіонів на сезони 2020/2021 та 2021/2022.

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