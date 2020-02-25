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25 лютого • оновлено в 17:57
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Наполі – Барселона: дивитися онлайн матчу плей-оф Ліги чемпіонів

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Плей-оф Ліги чемпіонів продовжується матчами в Англії та Італії, де перший поєдинок 1/16-ї з "Наполі" зіграє "Барселона".

На тлі зимових струсів із заміною головного тренера та скандалу "Мессі проти Абідаля" Ліга чемпіонів є справжнім "ковтком свіжого повітря" для "Барси". Але і тут каталонці не можуть просто зіграти у футбол і здобути єврокубкову перемогу – вже в аеропорту Неаполя їх зустріли з термометрами для вимірювання температури, а далі команду супроводжують постійні тривоги щодо спалаху коронавірусу в Італії. Хоча це більше вражає сам "Наполі" – 6-е місце (і вже 6 очок до 5-го місця) і Джинаро Гаттузо, який "висить на волосині" у трохи божевільного президента Ауреліо Де Лаурентіса.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Обидві команди готуються до матчу з досить великими кадровими питаннями. У господарів точно не зіграє основний центрбек Кулібалі, а також під питанням форварди Мілік та Льоренте. "Барселона" ж знекровлена ще більше – лівий захисник Альба, центральний хавбек Роберто, форварди Луїс Суарес і Дембеле – всі травмовані.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Неаполя, який розпочнеться 25 лютого о 22:00.

Новини
Футболісти "Барселони" через коронавірус пройшли нестандартну процедуру перед матчем ЛЧ

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Неаполь (Италия). "Сан-Паоло". 22:00

Головний арбітр: Марк Борш (Німеччина)

"Наполі" (Неаполь, Італія) – "Барселона" (Іспанія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Поєдинок "Наполі" і "Барселони" на українському ТБ можна побачити у прямій трансляції ТК "Футбол 1". Також матч в своїй ефірній сітці показують в інтернеті російський мовник "Матч! Футбол 1", білоруський "Білорусь 5" і казахстанський "Qazsport/Казспорт".

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Коронавірус Ліга чемпіонів
Особи
Жерар Піке Ліонель Мессі Луїс Суарес
Місце
Італія Неаполь
Теги
ФК Барселона ФК Наполі
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Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
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2.04 Сделать ставку
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