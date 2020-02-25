Плей-оф Ліги чемпіонів продовжується матчами в Англії та Італії, де перший поєдинок 1/16-ї з "Наполі" зіграє "Барселона".

На тлі зимових струсів із заміною головного тренера та скандалу "Мессі проти Абідаля" Ліга чемпіонів є справжнім "ковтком свіжого повітря" для "Барси". Але і тут каталонці не можуть просто зіграти у футбол і здобути єврокубкову перемогу – вже в аеропорту Неаполя їх зустріли з термометрами для вимірювання температури, а далі команду супроводжують постійні тривоги щодо спалаху коронавірусу в Італії. Хоча це більше вражає сам "Наполі" – 6-е місце (і вже 6 очок до 5-го місця) і Джинаро Гаттузо, який "висить на волосині" у трохи божевільного президента Ауреліо Де Лаурентіса.

Ліонель Мессі

Обидві команди готуються до матчу з досить великими кадровими питаннями. У господарів точно не зіграє основний центрбек Кулібалі, а також під питанням форварди Мілік та Льоренте. "Барселона" ж знекровлена ще більше – лівий захисник Альба, центральний хавбек Роберто, форварди Луїс Суарес і Дембеле – всі травмовані.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Неаполя, який розпочнеться 25 лютого о 22:00.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Неаполь (Италия). "Сан-Паоло". 22:00

Головний арбітр: Марк Борш (Німеччина)

"Наполі" (Неаполь, Італія) – "Барселона" (Іспанія) - 0:0

_______________________________________

Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Поєдинок "Наполі" і "Барселони" на українському ТБ можна побачити у прямій трансляції ТК "Футбол 1". Також матч в своїй ефірній сітці показують в інтернеті російський мовник "Матч! Футбол 1", білоруський "Білорусь 5" і казахстанський "Qazsport/Казспорт".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!