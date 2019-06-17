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"Напевно, зрозуміємо": герой фіналу ЧС U-20 зробив визнання

1.7тЧитати матеріал російською

Один з героїв молодіжної збірної України з футболу Георгій Цітаішвілі зізнався, що поки не усвідомив того, що став чемпіоном світу.

За його словами, гол у фіналі у ворота Південної Кореї викликав у нього бурю емоцій. "У мене було багато моментів до цього, коли не міг забити з трьох-чотирьох метрів. А тут забив у фіналі. Емоцій багато, словами не передати. Головне, що виграли. Радий, що ми привезли кубок в Україні. Для мене це велика честь – прославляти Україну. Зараз не розуміємо ще, що стали чемпіонами світу. Напевно, зрозуміємо через пару років, усвідомлюємо, що ми зробили", – цитує півзахисника "Динамо" прес-служба УАФ.

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Георгій Цітаішвілі (№7)

Георгій Цітаішвілі (№7)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України U-20 повернулася до Києва, де їй влаштували неймовірний прийом в аеропорту "Бориспіль".

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Молодіжна збірна України з футболу
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