Нападником збірної України цікавляться два італійські клуби – журналіст

Нападником збірної України та "Гента" Романом Яремчуком, який не зіграє з "Динамо" в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, цікавляться два італійські клуби.

Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський спростував офіційну інформацію про те, що у нашого співвітчизника травма, і заявив, що футболіст не зіграє за бельгійську команду до закінчення трансферного вікна і з великою часткою ймовірності перейде в інший клуб.

"Яремчук здоровий і готовий грати проти "Динамо", але не полетів до Києва. Швидше за все, Яремчук не виступатиме за" Гент "як мінімум до закінчення трансферного періоду (5 жовтня – Ред.). З величезною ймовірністю українець більше не зіграє за команду взагалі. Футболіст спілкувався з президентом клубу. Ситуація, скажімо так, патова. Є конфлікт інтересів між клубом та Яремчуком. Нападник хоче йти прямо зараз, команда, на його думку, абсолютно розвалена. Куди він піде? Швидше за все, в Італію. Наскільки я знаю, два клуби ним цікавляться", – розповів Співаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку сезону 2020/21 Яремчук відкрито розкритикував тренерські методи наставника "Гента" Ласло Болоні. Той, в свою чергу, порадив українцеві шукати новий клуб, але незабаром був звільнений. Після цього наш співвітчизник потрапив у заявку бельгійців на перший матч проти "Динамо" в кваліфікації ЛЧ, який завершився мінімальною перемогою киян і пошкодженням Яремчука в першому таймі поєдинку.