Нападник збірної України забив три голи за 15 хвилин у чемпіонаті Бельгії. Відео

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився хет-триком у матчі 11 туру чемпіонату Бельгії, в якому його "Гент" розгромив на виїзді "Беверен" 4:1.

Нашому гравцю знадобилося лише 15 хвилин, щоб тричі розписатися у воротах суперника.

На 29-й хвилині гри українець взяв ініціативу на себе і, обігравши відразу трьох захисників, відправив м'яч у кут воріт. Ще за 8 хвилин Роман замкнув відмінний простріл партнера, а перед самою перервою Яремчук втретє записав своє ім'я на табло, реалізувавши вихід сам-на-сам.

Відзначимо, що на самому початку зустрічі нападник забив ефектний м'яч п'ятою, але гол було скасовано через гру рукою одного з гравців "Гента".

У нинішньому чемпіонаті Роман забив вже шість голів у дев'яти матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL футболіст збірної України і бельгійського "Андерлехта" Богдан Михайличенко заразився коронавірусом.