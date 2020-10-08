Нападник збірної Франції побив рекорд легендарного Платіні в матчі з Україною

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру зробив дубль у матчі з Україною та побив рекорд легендарного бомбардира Мішеля Платіні.

У своєму ювілейному сотому поєдинку за національну команду форвард "Челсі" забив 41-й та 42-й голи, обігнавши колишнього главу УЄФА, який відзначився 41 раз у 72 іграх. Попереду Жиру тільки один футболіст – легенда "Арсеналу" та чемпіон світу-1998 і Європи-2000 Тьєррі Анрі, на рахунку якого 51 гол у 123 матчах.

Другий бомбардир збірної Франції дебютував за національну команду у віці 25 років, вийшовши на заміну в поєдинку проти США в 2011 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна пропустила сім м'ячів у Парижі, зазнавши найбільш розгромної поразки в своїй історії.