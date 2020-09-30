Нападник "Гента": мали змітати "Динамо" голами

Нападник "Гента" Лоран Депуатр не приховував свого розчарування після розгромної поразки в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації ЛЧ проти "Динамо" (0:3).

В інтерв'ю офіційному сайту бельгійців футболіст поскаржився на проблеми з реалізацією в поєдинку. Він зазначив, що в його команди було більше моментів для взяття воріт, ніж у киян.

"Коли ти робиш дурні помилки в грі з такою командою, як "Динамо", ти маєш змітати їх голами, але у нас це не вийшло. Урок, який ми засвоїли? Необхідно бути більш ефективними в обох штрафних майданчиках. Якщо ви створили більше моментів, ніж команда-переможець, то маєте розуміти, в чому справа. Сьогодні ми створили безліч моментів в атаці, але не зуміли їх реалізувати. Нам потрібно було тиснути, але ми цього не зробили", – заявив Депуатр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконувач обов'язків головного тренера "Гента" Вім де Декер заявив, що "Динамо" дуже пощастило в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації ЛЧ.