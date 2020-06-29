Нападник "Аталанти" розкрив роль Малиновського в команді

Нападник "Аталанти", за яку виступає Руслан Малиновський, Луїс Мюріель розповів, що головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні забороняє йому бити по воротах суперників здалеку, оскільки для цього в клубі є українець.

"Гасперіні сказав, щоб я не бив здалеку, тому що на моєму рахунку мало таких голів. Це завдання Руслана Малиновського, який дуже добре це вміє", – цитує слова Мюріель видання Tuttomercatoweb.

Відзначимо, що саме колумбійський нападник замінив українця у виїзному матчі італійської Серії А проти "Удінезе" і приніс "Аталанті" перемогу двома красивими ударами з-за меж штрафного. Малиновський вийшов у стартовому складі і відзначився двома небезпечними пострілами здалеку, змусивши попрацювати голкіпера суперників.

Ця перемога дозволила команді нашого співвітчизника закріпитися на четвертій позиції, яка дає путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Тепер команда випереджає "Рому" на дев'ять очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку попереднього туру проти "Лаціо" Малиновський забив гол гарматним ударом з-за меж штрафного майданчику і допоміг "Аталанти" здобути вольову перемогу, ставши найкращим гравцем матчу.