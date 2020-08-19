Нападаючий збірної України повертається в "Динамо" – ЗМІ
Нападаючий збірної України Артем Кравець продовжить кар'єру в київському "Динамо", повідомляють два джерела – Telegram-канали "Бомбардир" і "Шах і Шах".
Останнім клубом Артема був турецький "Кайсеріспор", який він залишив 18 серпня.
У сезоні чемпіонату Туреччини, що завершився, Кравець за 18 матчів забив 8 голів і зробив 1 гольову передачу.
Напередодні про велику ймовірність трансферу Артема в столичний клуб сказав в ефірі програми "ТаТоТаке" ведучий Михайло Співаковський.
Нагадаємо, що 31-річний уродженець Кам'янського виступав за київський клуб впродовж 12 років. Він узяв участь в 141 матчі команди, забивши 43 голи і віддавши 14 результативних передач. Найбільш пам'ятним моментом у його "динамівській" кар'єрі є дубль у ворота "Валенсії" у виїзному поєдинку Кубка УЄФА 2008/09.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецький "Кайсеріспор" попросив Артема Кравця знайти собі новий клуб.