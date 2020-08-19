Нападаючий збірної України повертається в "Динамо" – ЗМІ

Футболіст збірної України виступав за столичний клуб 12 років.

Нападаючий збірної України Артем Кравець продовжить кар'єру в київському "Динамо", повідомляють два джерела – Telegram-канали "Бомбардир" і "Шах і Шах".

Останнім клубом Артема був турецький "Кайсеріспор", який він залишив 18 серпня.

У сезоні чемпіонату Туреччини, що завершився, Кравець за 18 матчів забив 8 голів і зробив 1 гольову передачу.

Інформація про повернення Кравця в Динамо Telegram-канал Шах і Шах

Новина про повернення Кравця в Динамо Telegram-канал Бомбардир

Напередодні про велику ймовірність трансферу Артема в столичний клуб сказав в ефірі програми "ТаТоТаке" ведучий Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що 31-річний уродженець Кам'янського виступав за київський клуб впродовж 12 років. Він узяв участь в 141 матчі команди, забивши 43 голи і віддавши 14 результативних передач. Найбільш пам'ятним моментом у його "динамівській" кар'єрі є дубль у ворота "Валенсії" у виїзному поєдинку Кубка УЄФА 2008/09.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецький "Кайсеріспор" попросив Артема Кравця знайти собі новий клуб.

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