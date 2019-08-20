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Напад на команду: в Америці футбольний матч завершився трагедією - є загиблі

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Три людини були вбиті під час заворушень перед футбольним матчем Національної Ліги Гондурасу між "Мотагуа" і "Олімпією".

Напад на команду: в Америці футбольний матч завершився трагедією - є загиблі

Twitter

У підсумку, гра була скасована через зіткнення на стадіоні, повідомляє АВС.

Заворушення почалися після того, як група фанатів найтитулованішого клубу Гондурасу - "Олімпії" - напала на командний автобус з гравцями "Мотагуа" прямо на стадіоні.

Клуб потім виклав в Твіттері фотографії автобуса з отворами в вікнах від кинутих предметів. В результаті атаки три гравці отримали травми.

Незабаром почалася бійка між фанатами і поліцією. Правоохоронцями було застосовано сльозогінний газ. Поліція розігнала натовп і закрила стадіон. За даними "Червоного хреста", 3 людини загинули і десятки отримали поранення, причому деякі серйозні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії поліція Санкт-Петербурга вирахувала, що за заворушеннями на домашніх матчах "Зеніту" стоять українські ультрас.

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Гондурас
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