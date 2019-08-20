Напад на команду: в Америці футбольний матч завершився трагедією - є загиблі

Три людини були вбиті під час заворушень перед футбольним матчем Національної Ліги Гондурасу між "Мотагуа" і "Олімпією".

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У підсумку, гра була скасована через зіткнення на стадіоні, повідомляє АВС.

Three dead after a soccer riot in Honduras. Read more: https://t.co/PT8iz8gfwa pic.twitter.com/2DiJqq58yJ - Reuters Top News (@Reuters) 19. august 2019

Заворушення почалися після того, як група фанатів найтитулованішого клубу Гондурасу - "Олімпії" - напала на командний автобус з гравцями "Мотагуа" прямо на стадіоні.

Клуб потім виклав в Твіттері фотографії автобуса з отворами в вікнах від кинутих предметів. В результаті атаки три гравці отримали травми.

📍El Fútbol Club Motagua, no se presentará al partido contra Olimpia por los actos vandálicos que sufrió nuestro equipo por aficionados de la Ultra Fiel en su camino al estadio nacional, donde tenemos varios jugadores heridos por los vidrios. pic.twitter.com/p00xz36Adt - Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) 18. august 2019

Незабаром почалася бійка між фанатами і поліцією. Правоохоронцями було застосовано сльозогінний газ. Поліція розігнала натовп і закрила стадіон. За даними "Червоного хреста", 3 людини загинули і десятки отримали поранення, причому деякі серйозні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії поліція Санкт-Петербурга вирахувала, що за заворушеннями на домашніх матчах "Зеніту" стоять українські ультрас.

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