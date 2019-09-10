Наосліп: футболіст забив неймовірний гол осені

Японський футболіст Хаято Накама відзначився фантастичним голом у другому дивізіоні чемпіонату країни.

Півзахисник "Окаями" на 22-й хвилині вирвався один на один з голкіпером "Фаджіано Окаяма", в падінні пробив у штангу. М'яч відскочив від каркаса воріт і потрапив в Накаму, який вже лежав спиною до воріт, після чого влетів у ворота.

У соцмережах цей удар охрестили самим курйозним забитим м'ячем осені. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Бразилії Роберто Фірміно забив гол наосліп в матчі третього туру Кубка Америки

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