"Нам потрібен": Суркіс розповів про трансфери "Динамо"

Віце-чемпіон України київське "Динамо" не стане проводити активну трансферну кампанію в міжсезоння.

За слова президента "біло-синіх" Ігоря Суркіс, клуб здійснить максимум дві покупки, а також поверне з оренди деяких молодих футболістів.

Ігор Суркіс ФК "Динамо" Київ

"Ми плануємо ще, можливо, одну дві позиції ще посилити. Але головний тренер категорично проти того, щоб ми посилювалися для кількості. Тільки для якості. А якість треба посилити таким чином, щоб цього гравця ми не ростили, а футболіст прийшов в команду і відразу допоміг. У нас є Булеца, Попов, Цітаішвілі, Смирний, Алібеков. Вони готові грати в першій команді, але зараз їм потрібно конкурувати. Можливо, когось із них ми віддамо в оренду, щоб вони росли. Тоді нам потрібен футболіст , який прийде і посилить команду", – цитує Суркіса "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Ігор Суркіс оголосив про підписання нового контракту з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

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