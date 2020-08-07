Нам нічого боятися, – лідер "Базеля" про матч із "Шахтарем"

Михайло Морозов Футбол 17:59, 7.08.2020

31-річний опорний півзахисник "Базеля" Фабіан Фрай заявив, що його команді нічого боятися перед чвертьфінальним матчем Ліги Європи проти донецького "Шахтаря", який відбудеться 11 серпня.

"Нам нічого боятися перед матчем з "Шахтарем". Ми можемо підходити до цієї гри зі впевненістю в собі. Думаю, не потрібно казати, яким важким буде цей матч, це очевидно, але ми показали, що можемо перемагати великі команди", – цитує слова Фрая офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що на шляху до чвертьфіналу "Базель" посів перше місце в групі з "Хетафе", "Краснодаром" і "Трабзонспором", а потім впевнено здолав кіпрський АПОЕЛ і німецький "Айнтрахт", обидва рази вигравши з рахунком 4:0 за сумою двох зустрічей.

Швейцарець є капітаном і одним з ключових гравців "Базеля". Він взяв участь у 10 матчах своєї команди в Лізі Європи, забивши п'ять голів і віддавши одну результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, три гравці "Шахтаря" увійшли до команди тижня Ліги Європи.

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