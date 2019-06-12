"Нам було складно": Лунін висловився про вихід у фінал молодіжного ЧС

Воротар збірної України U-20 Андрій Лунін зізнався, що після перемоги над Італією в півфіналі молодіжного чемпіонату світу, емоцій не залишилося.

"Гра вийшла дійсно дуже складною, а емоцій майже не залишилося. Зараз вже хочеться тільки відпочити і відновитися. Тепер усі думки будуть про фінал", - цитує Луніна офіційний сайт УАФ.

Андрій Лунін

Український голкіпер зазначив, що поєдинок проти італійської збірної вийшов украй важким, оскільки суперники грали в дуже грамотний і агресивний футбол. Андрій Лунін також вважає. що гол у ворота його команди був забитий з порушеннями правил.

"Гарна команда, дисциплінована. Італія грамотно грала, у неї витривалі футболісти. Нам було складно. Там було порушення правил проти нашого захисника, тому суддя прийняв правильне і справедливе рішення", - підкреслив воротар

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Вирішальний матч турніру, який приймає Польща, пройде в місті Лодзь, в суботу, 15 червня. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Південна Корея. Початок – о 19:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодіжна збірна України з футболу вважається фаворитом фінального матчу чемпіонату світу з Південною Кореєю.

Букмекери віддали команді Олександра Петракова незначну перевагу. Ставки на перемогу українців в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,50. Нічия оцінюється котируванням 2,80. А показники на успіх азіатської збірної досягають рівня 2,70.

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