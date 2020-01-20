"Нализує місце в Думі": російський футболіст знову прогнувся перед Путіним

Російський футболіст Дмитро Тарасов, відомий своєю любов'ю до президента РФ Володимиру Путіна, в черговий раз прогнувся перед главою Кремля.

Півзахисник відреагував на останнє послання Путіна Федеральним зборам, в якому оголосив про введення материнського капіталу при народженні першої дитини.

"Я радий, що на тлі страшних новин, військових конфліктів, хтось ще розуміє, що запорука нашого майбутнього – любов і діти. Останній виступ президента про сім'ю і дітей не залишив нікого байдужим. Для мене, як для жителя країни важливо, що майже найвпливовіша людина в світі говорила саме про дітей", – написав Тарасов на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ці слова спортсмена викликали неприйняття з боку шанувальників, які звинуватили Дмитра в відвертому підлабузництві. "Говорити і робити – різні речі. У розвинених країнах люди не потребують материнських капіталів – робіть висновки самі", "Підлизнув так підлизнув", "Нализує місце в думі, з футболом-то, походу, все", "Який, Ви, Дмитре, дурний, раз не вмієте аналізувати те, що зараз відбувається в країні", – відреагували підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час конфлікту між Росією та Туреччиною восени 2015 року Дмитро Тарасов вийшов в майці із зображенням Путіна на матч в Стамбулі. Вчинок викликав серйозний резонанс і привів до штрафу футболіста.

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