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20 січня • оновлено в 20:23
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"Нализує місце в Думі": російський футболіст знову прогнувся перед Путіним

2.2т
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Російський футболіст Дмитро Тарасов, відомий своєю любов'ю до президента РФ Володимиру Путіна, в черговий раз прогнувся перед главою Кремля.

Півзахисник відреагував на останнє послання Путіна Федеральним зборам, в якому оголосив про введення материнського капіталу при народженні першої дитини.

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Багато жартують щодо того, що я скоро стану батьком-героєм, а улюблена отримає материнський капітал😎Я радий, що на тлі страшних новин воен.конфліктов, хтось ще розуміє, що запорука нашого майбутнього - любов і діти. Останній виступ президента про сім'ю і дітей не залишило нікого байдужим. Я радий, що вводять материнський капітал за першу дитину, безкоштовні обіди в школах, будують нові музичні школи і т.д. Правда крім сімейних тим, останні 5 хвилин, навів і в політиці движуху, але це вже нехай оцінюють експерти 😎 Для мене, як для жителя країни важливо, що майже найвпливовіша людина в світі, говорив саме про дітей. Значить ми дивимося в одну сторону☝🏻

Публікація від Dmitry Tarasov (@ tarasov23)

"Я радий, що на тлі страшних новин, військових конфліктів, хтось ще розуміє, що запорука нашого майбутнього – любов і діти. Останній виступ президента про сім'ю і дітей не залишив нікого байдужим. Для мене, як для жителя країни важливо, що майже найвпливовіша людина в світі говорила саме про дітей", – написав Тарасов на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ці слова спортсмена викликали неприйняття з боку шанувальників, які звинуватили Дмитра в відвертому підлабузництві. "Говорити і робити – різні речі. У розвинених країнах люди не потребують материнських капіталів – робіть висновки самі", "Підлизнув так підлизнув", "Нализує місце в думі, з футболом-то, походу, все", "Який, Ви, Дмитре, дурний, раз не вмієте аналізувати те, що зараз відбувається в країні", – відреагували підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час конфлікту між Росією та Туреччиною восени 2015 року Дмитро Тарасов вийшов в майці із зображенням Путіна на матч в Стамбулі. Вчинок викликав серйозний резонанс і привів до штрафу футболіста.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Путін Дмитро Тарасов
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hunt andres
hunt andres
А вы, кастрюли, не завидуйте. По мнению вашего политолога, Россия в 4 раза богаче и успешнее вашей недострыны. Головачев, чи шо...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
То есть подмахивать Порошенко, это нормально, а согласиться с Путиным это прогнуться? Д*билы с обоза, вы не о*решили?
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