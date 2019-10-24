"Наклав відбиток": Михайличенко прокоментував гру "Динамо" в Лізі Європи

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко оцінив нічию свого клубу в 3-му турі групового етапу Ліги Європи.

Олексій Михайличенко ФК Динамо

"Результат, звичайно ж, не задовольняє, хотілося виграти. Але гра вийшла дуже непроста. Пропущений на самому початку м'яч наклав на неї відбиток. "Копенгаген" досить грамотно побудував гру, нав'язав дуже багато боротьби, і взагалі, і верхової. На жаль, багато вони вигравали, що не дуже тішить. А нам не вистачило конструктивності в атаці і в середині поля. Не так швидко ми зіграли, як хотілося б. Але дуже важко зробити аналіз відразу після гри. Але гра точно не вийшла у нас до кінця" , - цитує наставника "Динамо" від Шурика.

Тренер незгоден з тим, що швидкий пропущений гол пов'язаний зі стартовою незосередженiстю.

"Про стартову неготовність говорити не доводиться. Але були допущені ряд помилок, які привели до голу. Про всі я зараз не можу сказати, але коли забивається м'яч з 5-7 метрів без опору, це звичайно ж помилки", - зазначив Олексій Олександрович.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Динамо" - "Копенгаген" завершився з рахунком 1:1. На гол данців на 2-й хвилині, українці відповіли точним ударом Шабанова.

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