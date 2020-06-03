Поза законів фізики: в мережі згадали найвідоміший гол Роберто Карлоса

3 червня виповнилося 23 роки найзнаменитiшому голу легендарного футболіста збірної Бразилії Роберто Карлоса.

Найвідоміший вільний удар з 35 метрів в ворота збірної Франції на "Турнуа де Франс" в 1997 році увійшов в історію футболу, як такий, що порушує всі закони фізики.

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Бразилець зміг так викрутити м'яч зовнішньою стороною лівої ноги, що шкіряна сфера, яка летіла правіше воріт по параболічнiй траєкторії, лише в останній момент змінила напрямок і влетіла в сітку рикошетом від штанги.

"Чесно кажучи, до сих пір не знаю, як мені це вдалося. Гол був прекрасним, він вимагав великої підготовки і наполегливої праці протягом всієї кар'єри. Ця важка робота окупилася, я зміг забити чудовий гол, який перетворився в особливий момент", – сказав Карлос 20 років по тому.

Пізніше вчені склали рівняння, що пояснює, як був зроблений цей один з найбільш видовищних голів в історії.

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