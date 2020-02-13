Найвища: названа зарплата Зозулі в Іспанії

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем команди.

Як повідомляє агентство Футбол24, зарплата нашого співвітчизника становить близько 500 тисяч євро за сезон. Новий контракт Зозулі з іспанським клубом був підписаний влітку 2019 року.

Роман Зозуля

У нинішньому сезоні українець провів 25 матчів за клуб, зумівши відзначитися трьома голами та однією результативною передачею. Варто відзначити, що 30-річний нападник востаннє забивав в кінці жовтня. Безгольова серія українця триває вже дванадцять поєдинків.

Нагадаємо, що "Альбасете" веде боротьбу за виживання в іспанській Сегунді, займаючи 19-е місце в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.

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