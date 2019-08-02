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Найтитулованіший футболіст світу зважився на сенсаційний трансфер

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Ексзірка каталонської "Барселони" захисник Дані Алвес підписав контракт із новим клубом. 36-річний футболіст після 16 років виступів у Європі повернувся на батьківщину, ставши гравцем "Сан-Паулу".

Як повідомляє пресслужба "Сан-Паулу", термін дії угоди з Дані Алвесом — три з половиною роки.

Варто зазначити, що останнім клубом Алвеса був "ПСЖ", за який він грав із 2017-го по 2019 рік. Раніше бразилець також захищав кольори "Ювентуса" і "Севільї", а світову популярність здобув у "Барселоні", де був одним із топфутболістів протягом восьми років.

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Також Дані Алвес вважається найтитулованішим футболістом у світі. У його колекції — 40 трофеїв, які він завоював на клубному рівні і в збірній. Більшої кількості нагород не було у жодного гравця в історії футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст англійського клубу забив "найбільш неспортивний гол в історії".

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Тема
Трансфери
Місце
Бразилія Сан-Паулу
Тег
ПСЖ
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