Найтитулованіший футболіст світу зважився на сенсаційний трансфер

Ексзірка каталонської "Барселони" захисник Дані Алвес підписав контракт із новим клубом. 36-річний футболіст після 16 років виступів у Європі повернувся на батьківщину, ставши гравцем "Сан-Паулу".
Як повідомляє пресслужба "Сан-Паулу", термін дії угоди з Дані Алвесом — три з половиною роки.
# DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022! 🇾🇪- São Paulo FC (@SaoPauloFC) 1 серпня 2019 р
Saiba mais sobre o tricolor @ DaniAlvesD2 : https://t.co/ncjPyL9jwo pic.twitter.com/rdrYKXO65A
Варто зазначити, що останнім клубом Алвеса був "ПСЖ", за який він грав із 2017-го по 2019 рік. Раніше бразилець також захищав кольори "Ювентуса" і "Севільї", а світову популярність здобув у "Барселоні", де був одним із топфутболістів протягом восьми років.
Також Дані Алвес вважається найтитулованішим футболістом у світі. У його колекції — 40 трофеїв, які він завоював на клубному рівні і в збірній. Більшої кількості нагород не було у жодного гравця в історії футболу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст англійського клубу забив "найбільш неспортивний гол в історії".
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