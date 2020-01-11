Найстарший футболіст в історії проведе свій 35-й сезон

52-річний нападник "Йокогами" Кадзуйосі Міура, який є найстаршим професійним футболістом в історії, продовжив контракт з клубом і проведе 35-й сезон в кар'єрі.

"У 2020 році я зумів продовжити контракт з "Йокогамою". Моєю метою не є рекорди, а отримання задоволення від гри у футбол. Я буду робити все можливе, щоб допомогти своєму клубу перемагати", – заявив Міура в інтерв'ю офіційному сайту "Йокогами" .

Кадзуйосі Міура LiveJournal

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Варто зазначити, що в лютому футболісту виповниться 53 роки. За підсумками минулого сезону його команда зуміла пробитися до вищого японського дивізіону, а нападник зіграв в трьох матчах, в яких не зумів відзначитися.

На його рахунку 89 поєдинків за збірну Японії та 55 забитих голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві футбольні команди майже одночасно оголосили про підписання одного й того ж гравця.

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