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30 грудня • оновлено в 13:50
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Найсильніший футбольний клуб Німеччини подякував українцям

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Мюнхенська "Баварія", яка є беззмінним чемпіоном Німеччини протягом останніх 7 сезонів, подякувала українським уболівальникам за підтримку у 2019-му році.

"Дуже дякую!" – написано в пості німецького клубу на офіційній сторінці Facebook.

Мюнхенська "Баварія"

Мюнхенська "Баварія"

Online.ua

Фанати "Баварії" з України були приємно здивовані жестом команди і залишили безліч коментарів, побажавши своєму улюбленому клубу перемог у новому році.

Нагадаємо, що мюнхенці займають третє місце за підсумками першого кола чемпіонату Німеччини, відстаючи від першого "Лейпцига" на чотири очки. "Баварія" також вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з лондонським "Челсі".

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Теми
Ліга чемпіонів Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина Мюнхен
Тег
ФК Баварія
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