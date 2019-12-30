Найсильніший футбольний клуб Німеччини подякував українцям

Мюнхенська "Баварія", яка є беззмінним чемпіоном Німеччини протягом останніх 7 сезонів, подякувала українським уболівальникам за підтримку у 2019-му році.

"Дуже дякую!" – написано в пості німецького клубу на офіційній сторінці Facebook.

Мюнхенська "Баварія" Online.ua

Фанати "Баварії" з України були приємно здивовані жестом команди і залишили безліч коментарів, побажавши своєму улюбленому клубу перемог у новому році.

Нагадаємо, що мюнхенці займають третє місце за підсумками першого кола чемпіонату Німеччини, відстаючи від першого "Лейпцига" на чотири очки. "Баварія" також вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з лондонським "Челсі".

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