Найрезультативніший: Зінченко підкорилося нове досягнення в "Манчестер Сіті"

Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко завдяки вдалій грі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Шальке" очолив список найкорисніших захисників англійського клубу.

Наш співвітчизник, який виступає на нерідній для себе позиції лівого бека, в поєдинку проти команди Євгена Коноплянки записав на свій рахунок гольову передачу. Ця дія стала шостою результативною для Зінченка в нинішньому сезоні. Олександр провів у складі "містян" 20 матчів, записавши на свій рахунок один забитий м'яч, і п'ять асистів, підрахував сайт zbirna.com.

Євген Коноплянка проти Олександра Зінченка

Таким чином, за системою "гол+пас" українець набрав уже шість очок. Крім того, він увійшов до числа дев'яти кращих асистентів команди.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" познущався з "Шальке", вигравши дуель 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із загальним рахунком — 10:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко був визнаний найкращим футболістом "Манчестер Сіті" у лютому.

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