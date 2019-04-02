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Найнезвичайніший пенальті року забитий у ПАР - відеофакт

3.9тЧитати матеріал російською

У матчі юнацьких команд московського "Спартака" й "Орландо Пайретс" на турнірі Future Champions у ПАР було забито найнезвичайніший пенальті року.

Воротар "Орландо" Блейк Франзен відбив удар гравця "Спартака" Влада Шитова. М'яч від ноги полетів угору, а голкіпер відійшов від воріт, святкуючи успіх. Через кілька секунд шкіряна сфера опустилася на поле і відскочила прямо в ворота.

Однак цей гол не приніс "Спартаку" перемогу. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а серія пенальті - з рахунком 7:8 на користь "Орландо Пайретс".

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Місце
ПАР
Тег
Спартак Москва
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