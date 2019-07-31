Найлютіший ворог: Хачеріді, який показав росіянам прапор України, продовжить кар'єру в РФ

Колишній захисник київського Динамо " Євген Хачеріді продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії.

За даними видання Football.ua, новим клубом українського футболіста стане московський ЦСКА. Хачеріді вже погодив контракт з "армійцями". Йому залишилося пройти лише медичне обстеження. До представника російської Прем'єр-ліги Хачеріді перебереться на правах вільного агента.

Останнім клубом Хачеріді був ПАОК. До греків гравець приєднався минулого літа, перейшовши з київського "Динамо". Втім, стати основним гравцем "двоголових орлів" центрбеку не вдалося. Хачеріді протягом сезону взяв участь лише в 11 матчах.

Євген Хачеріді "Спорт-Експрес"

Відзначимо, що влітку минулого року Хачеріді відзначився тим, що в Москві показав українську символіку фанатам найлютішого ворога ЦСКА – московського "Спартака". Після матчу Ліги чемпіонів Євген продемонстрував ультрас щитки із зображенням прапора України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський різко висловився проти критики українських гравців, які під час війни з Росією преходить в команди з РФ.

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