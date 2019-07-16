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Найкурйозніший трансфер в історії: футбольний клуб купив не того гравця

9.7т Читати матеріал російською

Турецький клуб "Менеменспор", який виступає у другому за силою дивізіоні країни, здійснив курйозний трансфер.

Як повідомляє Foroyaa.gm, днями клуб оголосив про перехід гамбійського нападника Алфі Джаллоу з команди третьої португальської ліги "Алкошетенсе". Футболіст був радий інтересу з боку "Менеменспора", і сторони швидко й успішно провели переговори, узгодивши всі умови переходу.

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Однак уже через добу контракт із Джаллоу був розірваний. Причиною такого рішення став той факт, що представники "Менеменспора" переплутали форварда з його співвітчизником і однофамільцем Ламіною Джаллоу, який захищає кольори італійської "Салернітани" і викликається в національну збірну Гамбії.

Невідомо, чи продовжив роботу менеджер, який переплутав футболістів, але Алфа Джаллоу був одразу ж виключений із "Менеменспора", не пробувши в команді й доби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "ПСЖ" відзначився найбільш диким промахом сезону: відео курйозу.

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Тема
Трансфери
Місце
Туреччина
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