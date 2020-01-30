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30 січня • оновлено в 17:51
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"Найкращі": екстренер збірної Росії сумує за матчами з українськими командами

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Колишній головний тренер збірної Росії Леонід Слуцький зізнався, що товариські матчі проти українських клубів були найкращою підготовкою перед Лігою чемпіонів.

"Ми завжди грали з українськими командами, коли я тренував "ЦСКА". Це були шикарні спаринги. З "Шахтарем" ми грали, з "Металістом","Дніпром". Коли ми грали з українськими командами – це були найкращі спаринги, особливо перед Лігою чемпіонів", – цитує слова Слуцького агентство Tribuna.

Леонід Слуцький

Леонід Слуцький

Експрес газета

Він також додав, що суперників рівня "Динамо" та "Шахтаря" у його команди не було навіть в сезоні, тому він би з радістю відновив цю практику.

"Колись був знаменитий Кубок Першого каналу в Сочі, де ми грали з київським "Динамо", з "Шахтарем". Ми у міжсезоння отримували спаринг-партнерів такого рівня, яких у нас не було навіть в сезоні. Тому, якби була така можливість, із задоволенням грав би з українськими командами", – додав нинішній наставник казанського "Рубіна".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Слуцький розповів про свій рівень розуміння української мови.

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Особа
Леонід Слуцький (футбольний тренер)
Теги
збірна Росії з футболу ФК Рубін ЦСКА Москва ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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