"Найгірші прогнози підтвердилися": "Динамо" зазнало катастрофічної втрати перед грою з "Челсі"

Форвард київського "Динамо" Фран Соль не зіграє в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі", який відбудеться 7 березня в Лондоні.

Про необхідність хірургічного втручання іспанський легіонер розповів у себе в Instagram.

"Найгірші прогнози підтверджені і мені доведеться перенести операцію після травми плеча. Мені дуже сумно, особливо після тих прекрасних моментів, які я встиг пережити з "Динамо". Будемо дивитися вперед з оптимізмом. Заздалегідь дякую за підтримку", - написав Соль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський футболіст отримав травму в поєдинку Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

Нагадаємо, що Фран Соль посилив київське "Динамо" в зимове трансферне вікно. На рахунку іспанського форварда точні удари в ворота грецького "Олімпіакоса" і луганської "Зорі".

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