"Найгірші прогнози підтвердилися": "Динамо" зазнало катастрофічної втрати перед грою з "Челсі"

Форвард київського "Динамо" Фран Соль не зіграє в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі", який відбудеться 7 березня в Лондоні.
Про необхідність хірургічного втручання іспанський легіонер розповів у себе в Instagram.
"Найгірші прогнози підтверджені і мені доведеться перенести операцію після травми плеча. Мені дуже сумно, особливо після тих прекрасних моментів, які я встиг пережити з "Динамо". Будемо дивитися вперед з оптимізмом. Заздалегідь дякую за підтримку", - написав Соль.
Los peores pronósticos se confirman y voy a tener que pasar por quirofano por una lesión de hombro ... no puedo estar más triste después del momento tan bonito que estaba viviendo con el @fc_dynamo_kyiv . Es lo que hay ... a mirar hacia delante ... gracias de antemano por los mensajes de ánimo.🇪🇸 The worst predictions are confirmed and I'll have to go through surgery for a shoulder injury ... I can not be sadder after the beautiful moment I was living with the @fc_dynamo_kyiv . It is what it is ... looking forward is the key ... thanks in advance for the messages of encouragement.🇬🇧 Найгірші прогнози Підтверджені, і мені придется пройти операцію для травми плеча ... Я не можу буті сумнішім после прекрасного моменту , коли я живий з @fc_dynamo_kyiv. завчасно дякую за заохочення.🇺🇦
Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський футболіст отримав травму в поєдинку Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".
Нагадаємо, що Фран Соль посилив київське "Динамо" в зимове трансферне вікно. На рахунку іспанського форварда точні удари в ворота грецького "Олімпіакоса" і луганської "Зорі".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Динамо - Челсі" на сайті "OBOZREVATEL".