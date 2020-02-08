Найгірша серія в історії: в Японії команди промазали дев'ять пенальті поспіль

"Віссел Кобе" став переможцем Суперкубка Японії завдяки перемозі в серії пенальті, яка надовго запам'ятається уболівальникам через дев'ять незабитих одинадцятиметрових поспіль.

Основний час матчу закінчився внічию 3:3. "Віссел", за який виступає знаменитий ексфутболіст "Барселони" та збірної Іспанії Андрес Іньєста, тричі вів у рахунку, але "Йокогама Марінос" щоразу знаходила в собі сили повернутися в гру та зрівняти рахунок.

Гравці "Віссел Кобе" святкують перемогу в Суперкубку Японії

Відповідно до формату Суперкубка, якщо в основний час переможця виявити не вдалося, починається серія пенальті. Перші чотири удари, в тому числі й удар Іньєсти, були точні, після чого команди незбагненним чином промахнулися дев'ять разів поспіль. З десятої спроби футболістові "Віссел Кобе" вдалося переграти воротаря, що й принесло його команді перемогу.

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