Найгірша російська збірна: екс-футболіст "Шахтаря" жорстко висловився про команду

Один з найтитулованіших російський футболіст Андрій Канчельскіс, який грав за "Манчестер Юнайтед", назвав нинішню збірну країни найгіршою, яку він бачив.

"Футболісти були краще організовані за радянських часів. У нас були футбольні традиції. Коли СРСР розпався - наш футбол впав. Зараз рівень російського футболу невеликий і це проблема. Ми турбуємося, тому що це найгірша російська збірна, яку я бачив у своєму житті. Всі про це говорять. Так, в команді є хороші гравці, але їм не подобається грати за збірну через проблеми з тренером ", - наводить слова Канчельскіс Daily Mail.

Матч-відкриття ЧС-2018 збірна Росії зіграє з Саудівською Аравією 14 червня на стадіоні "Лужники" в Москві.

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