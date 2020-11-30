Найдорожчий гравець і капітан "Реала" пропустять матч із "Шахтарем" в ЛЧ

Півзахисник "Реала" Еден Азар і капітан команди Серхіо Рамос через травми не допоможуть мадридцям у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", який відбудеться у вівторок, 1 грудня.

Як повідомляється на офіційному сайті іспанського клубу, в заявку на поєдинок потрапив 21 футболіст. Повністю список гравців "Реала", які можуть вийти на поле НСК "Олімпійський", має такий вигляд.

Воротарі: Куртуа, Лунін, Алтубе;

Захисники: Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст;

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас;

Нападники: Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Васкес, Маріано, Родріго.

Відзначимо, що Азар є найдорожчим придбанням в історії мадридської команди. Влітку 2019 року він перейшов із "Челсі" за 115 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" – "Реал" в Лізі чемпіонів.