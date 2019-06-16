Найбільший сюрприз в історії ЧС U-20: світові ЗМІ - про перемогу України

Молодіжна збірна України з футболу, вигравши чемпіонат світу U-20, прогнозовано потрапило на перші шпальти всіх спортивних топ-видань планети.

AS

Для Іспанії це був скоріше матч "Луніна проти Лі Кангіна", а не гра України з Південною Кореєю. Так про це в своїй статті пише AS, переклад якої наводить ua-football. І вже на п'ятій хвилині очікування від такої вивіски виправдалися – юний гравець "Валенсії" переграв воротаря "Реала" з точки.

"Для Лі Кангіна цей момент став його піком на ЧС – корейці думали, що їхня перевага буде вічною і поплатилися за це. Форвард "Динамо" Київ Супряга вибрав найкращий момент, щоб засвітитися, забивши свої перші два голи на турнірі в фіналі чемпіонату світу U-20 ", - йдеться в матеріалі.

Далі видання хвалить Луніна за його гру в другому таймі і пише, що кіпер "Реала" заслужено був визнаний кращим воротарем турніру. "Ось, що чекає Зідана на предсезонцi – воротар зі своїм особливим стилем, який вміє перемагати".

Marca

Marca в своїй замітці "Україна Луніна виграла ЧС U-20" також відзначає своєчасність перших голів Супряги, "якому потрібно подякувати за довіру тренеру, яке обрало його, а не Сікана (чотири голи) на фінал". Також видання констатує, що "магії гравця "Валенсії" Лі Кангіна було недостатньо" і хвалить Луніна за сейв у другому таймі. Найпопулярніший коментар під матеріалом: "Лунін – так, Люка Зідан – нi".

В розділ "Реал Мадрид" потрапила новина про чемпіонство України і на Mundo Deportivo. Каталонське видання також зробило свій матеріал з акцентом на Луніна, зазначивши, що він протягом всього турніру демонстрував талант і помірність.

Mundo Deportivo

L'Equipe називає фінал Україна – Південна Корея "найнесподіванішим, який тільки можна було собі уявити" і виділяє всіх тих же героїв – Супрягу, Луніна і Цітаішвілі, який "зробив в кінці матчу дивовижний 50-метровий рейд".

В Італії інтерес до турніру зберігся через те, що Україна обіграла саме "адзуррі" в півфіналі. La Gazzetta dello Sport робить цікаво зауваження, що після раннього пропущеного гола, Україні довелося проводити "менш тактичний матч, ніж зазвичай". "Українцям зручніше захищатися, ніж атакувати", але знову відзначається своєчасність голів Супряги.

Не оминули увагою фінал і Corriere dello Sport з Tuttosport.

Фінал ЧС U-20 був добре освітлений і в Південній Америці. Найпопулярніше аргентинське видання Clarin дозволило собі такий ліричний відступ:

"Андрій Шевченко – це синонім України. Він був символом національної команди і "Мілана". Однак в книжках про український футбол він тепер буде не на самоті. Нападник "Динамо" Київ Владислав Супряга, клубу, який виховав Шевченка, приєднається до нього, як і його партнери по команді, які виграли чемпіонат світу U-20 в Польщі. Це був безпрецедентний фінал зі збірними, які ніколи не доходили до цієї стадії. Перемога України стала однією з найбільших сюрпризів у історії ЧС U-20, але ця перемога заслужена – Україна виграла шість матчiв на турнірі і всього раз зіграла внічию".

"Дві історії про попелюшку добігають кінця, одна закінчується слізьми, інша – радістю. Південнокорейці відважно боролися за те, щоб вписати свої імена в історію, але Україна виявилася занадто сильною для суперника, і з гордістю підняла трофей", - підводить підсумок всього турніру Scouted Football.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал юнацького мундіалю Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Перед грою стадіон в Польщі фантастично виконав гімн нашої країни.

Пізніше з'явилося відео урочистої церемонії нагородження та коментар головного тренера переможців.

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