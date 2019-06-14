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"Найбільше": легенда "Ювентуса" у захваті від збірної України U-20

4.2тЧитати матеріал російською

Легендарний футболіст туринського "Ювентуса" Збігнєв Бонек висловив свій захват від молодіжної збірної України, яка вийшла у фінал чемпіонату світу-2019.

Глава Польського футбольного союзу (PZPN) відзначив прогрес підопічних Олександра Петракова на турнірі у Польщі.

Збірна України U-20

Збірна України U-20

"Україна здивувала найбільше, бо їхня команда подібна до польської. Українці додавали від матчу до матчу. З футбольної точки зору вони виглядають дещо краще, ніж Південна Корея. Але з точки зору тактики та дисципліни перемогти корейців буде непросто. Звісно, такий фінал — це величезний сюрприз. Треба бути провидцем, щоб його передбачити. Але я впевнений, що це буде дійсно хороший фінал. Нехай переможе найсильніший!" — заявив Бонек в інтерв'ю офіційному сайту ФІФА.

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"Герої!" Ярмоленко у захваті збірною України U-20

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України U-20 обіграла італійців і вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу. При цьому поєдинок викликав справжню істерику в Італії, оскільки головний арбітр скасував гол "адзурріні" у компенсований час після перегляду відеоповтору.

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Теги
ФК ЮвентусМолодіжна збірна України з футболу
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