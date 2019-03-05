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"Нахабне бидло": Черчесов зробив хамський вчинок і поплатився

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Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов грубо обійшовся зі стюардами перед грою 18-го туру РПЛ "Спартак" – "Краснодар" і став жертвою коментарів у мережі.

Черчесов простягнув працівникам стадіону закритий конверт із квитком, але стюарди попросили його розгорнути. Після цього тренер обурився: "Може, мені розвернутися і піти?!" – але все ж показав квиток.

Користувачі всесвітньої павутини не оцінили таке зверхнє ставлення фахівця.

"Пан завітали... Челядь зовсім нюх втратила", "Звичайне нахабне бидло. На жаль. Він мене цим розчарував", – пишуть розлючені користувачі.

"Нахабне бидло": Черчесов зробив хамський вчинок і поплатився
"Нахабне бидло": Черчесов зробив хамський вчинок і поплатився
"Нахабне бидло": Черчесов зробив хамський вчинок і поплатився
"Нахабне бидло": Черчесов зробив хамський вчинок і поплатився
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Особа
Станіслав Черчесов
Місце
РосіяМосква
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