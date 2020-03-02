Нагадування Зінченка, черговий фокус Малиновського: топподії українців у Європі

Є перший трофей! А також перший "сухий" матч й новий рекорд – українці зробили минулий вікенд реально вогняним та незабутнім.

Після невеликих пауз і падінь в грі наші легіонери знову "на коні", вигравши перший трофей 2020-го (він же – перший трофей сезону, якщо не брати до уваги Суперкубок Англії-2019 Олександра Зінченка). І наш "англієць" тепер бере черговий кубок з "Сіті", а Руслан Малиновський і Андрій Лунін підтримують Зінченка своїми новими досягненнями в Італії та Іспанії.

OBOZREVATEL розповідає про найсмачніші моменти вогняного вікенду українців і нові досягнення, які підкоряються нашим легіонерам в Європі.

Коли кубок перетворюється в повсякденний трофей

Як уже повелося в останні роки, Олександр Зінченко є "локомотивом" українців у плані завоювання трофеїв, разом з "Ман Сіті" "пачками" збираючи нагороди в Англії. І хоча зараз у "містян" не найкращий період в чемпіонаті, але свій черговий трофей – Кубок Ліги – команда Гвардіоли взяла.

Олександр Зінченко втретє виграє Кубок англійської Ліги instagram.com/zinchenko_96/

Незважаючи на перемогу, такий успіх "Ман Сіті" вже не викликає особливого драйву та особливо не радує. Манчестерці третій сезон поспіль беруть Кубок Ліги, який серед еліти далеко не на першому плані, та часто змушує тренерів виставляти напіврезервні склади.

Так цього разу вчинив й Гвардіола, випустивши зі старту відразу 4 гравці запасу, серед яких зараз перебуває і Зінченко. Зі свіжими та по-своєму мотивованими гравцями "Сіті" не без пригод, але досить легко та яскраво переграв "Астон Віллу" 2:1, а Зінченко міг ще й асистувати відмінною діагоналлю на Фодена, якби той влучив в дальній кут.

Втім, кубок є кубок, і Зінченко тільки зміцнив свій статус "найтитулованішого чинного українського футболіста". І хоча Олександр знову відмінно нагадав Пепу про себе, але виграш Кубка Ліги так і може залишитися єдиною "хвилиною слави" для Олександра в цьому сезоні (як і єдиним трофеєм). У нинішньому сезоні українець провів лише 11 матчів (9 - в основі) в чемпіонаті та лише 2 - в Лізі чемпіонів. До того ж, "золота" АПЛ "Ман Сіті" вже явно не бачити, а з виграшем ЛЧ (та й Кубка Англії) залишається ще багато питань.

Влаштували справжній ураган і оновили черговий рекорд

"Аталанта" Джан П'єро Гасперіні хоч і розкрила всі свої карти ще в минулому сезоні, але не перестає дивувати і сьогодні. Найрезультативніша команда Серії А знову провела феєричний матч, забивши 7 м'ячів! І Гасперіні знову відмінно провертає трюк з виходом на заміну Малиновського - українець робить "вишеньку на торті" у вигляді "гол+пас".

Руслан Малиновський

"Аталанта" на виїзді грала з "Лечче" (де по ходу матчу вийшов інший українець - Євген Шахов) і показала справжній парад голів. Так, захист господарів у другому таймі явно посипався, але атака гостей показувала просто фантастичне взаєморозуміння. А Малиновському вистачило трохи більше 20 хвилин, щоб спочатку зробити асист на Муріеля, а в доданий час і самому покласти "банку" фірмовим ударом здалеку.

Неймовірно, але "Аталанта" вже втретє в сезоні перемагає з 7-ма забитими м'ячами (після 7:0 над "Торіно" і 7:1 з "Удінезе"). А Малиновський допоміг "бергамаскі" оновити черговий рекорд - "Аталанта" виграє мінімум 5 матчів з різницею мінімум у 5 м'ячів. Останній раз подібне робив легендарний "Мілан" в сезоні 1959/60.

Після розгрому "Лечче" "Аталанта" зайняла 4 позицію в турнірній таблиці (48 очок), всього на 6 пунктів відстаючи від "Інтера", що йде 3-м.

Перший "нуль" і нові побоювання

З переходом в "Ов'єдо" справи пішли вгору як у Андрія Луніна, так і у самої команди, яка поки бореться за виживання в Сегунді. Але українець явно зміцнив тил аутсайдера, а в попередній грі видав перший "сухий" матч в складі "Ов'єдо".

Андрій Лунін

Команда українця приймала вдома "Тенеріфе", обігравши його - 1:0. У Луніна роботи було в цілому небагато, але в потрібний момент Андрій виручив свою команду і зумів зберегти ворота на замку. А "Ов'єдо" - перервати 3-матчеву серію без перемог і наблизитися до рятівного (18-го) місця на відстань в 2 очка.

Поступові успіхи Луніна не залишаються без уваги в Мадриді, особливо серед фанів "Реала", які не втомлюються закликати керівництво зробити українця "дублером" Тібо Куртуа. У стані "вершкових" начебто і не проти такої затії, вже налаштувавшись позбутися орендованого француза Ареоля. Але буквально днями іспанські ЗМІ наповнилися інформацією, що "Реал" пильно стежить за 22-річним воротарем "Атлетика" Унаї Симоном. Симон, до слова, очолює третю по міцності оборону Прімери цього сезону, пропустивши лише 22 м'ячі в 25-турах (менше тільки у "Реала" і "Атлетіко").

Був "фашистом" і "расистом", став - "комуністом"

"Альбасете" Романа Зозулі в Сегунді знову зустрівся з "Райо Вальєкано", і всі були про очікуванні нових пригод фанів "Райо" в своєму прагненні насолити українцеві. Незважаючи на минулі образи українця (через що матч цих команд в Мадриді був зірваний), Зозуля з'явився на полі з нових хвилин, і ультрас "Райо" видали нову хвилю "радості".

"Коли все починалося - був фашистом. Потім вони почали розкривати мій Facebook, і я вийшов нацистом. Нещодавно я став расистом, а сьогодні мені сказали, що я комуніст. Самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, напевно, що я гей", - розповів Зозуля в інтерв'ю програмі ПроФутбол. Роман не опускає руки та з високо піднятою головою трохи "тролі" своїх супротивників, не даючи скандалу зійти нанівець. Незважаючи на загальні засудження та штрафи для "Райо Вальєкано", ситуація триває і вже доходить до абсурдного. Але чи буде цьому край?

Сам же Зозуля з партнерами не зміг помститися "Райо" в ігровому плані, зігравши вдома внічию 1:1. Роман мав кілька непоганих моментів, але відзначитися не зумів - українець не забиває з жовтня 2019-го.

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