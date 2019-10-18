Надзвичайна ситуація, як з Україною: УЄФА ввів нові обмеження для Росії

Європейський футбольний союз (УЄФА) несподівано ухвалив рішення не допустити матчів між командами з Росії та Косова, як і в разі РФ і України.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА після засідання комітету організації з надзвичайних ситуацій. Рішення було ухвалено з урахуванням побоювання з приводу безпеки проведення матчів між командами з Росії та Косова,

УЄФА

"Що стосується матчів між збірними Косова та Росії у відбірковій групі А жіночого Євро-2021, робоча група УЄФА ухвалила рішення, що обидві гри (Косово – Росія, яка спочатку повинна була відбутися 4 жовтня 2019-го і була перенесена, а також Росія – Косово, запланована на 9 червня 2020-го) будуть проведені на нейтральних полях", – уточнюється в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА ухвалив нове рішення щодо матчів команд із Росії та України.

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