Надбання всієї України, - Малиновський викликав захват у Італії

Чудова гра українського футболіста "Аталанти" Руслана Малиновського в матчі 27-го туру чемпіонату Італії Серії А проти "Лаціо" викликала бурхливе захоплення у фанатів клубу.

Вболівальники в Twitter навперебій хвалять гравця збірної України, називаючи його ліву ногу надбанням всієї України.

"Ліва нога Малиновського – надбання всієї України". Twitter Sergio Tonatiuh

"Малиновський подобався мені, але з цим голом змусив в нього закохатися". Twitter MarceFigura

"Яка бомба у Малиновського". Twitter Sebastian Arias

"Малиновський, який дуже дбає про прибирання, вирішив, що треба прибрати в кутку павутину". Twitter Gianluigi Briguglio

"Малиновський тільки що забив один з кращих голів 2020 року". Twitter Franco Romero Ugalde

"Малиновський буде наступним великим продажем "Аталанти". Twitter Gaetano

"Ось це так! Малиновський, там замість ноги гармата, який гол!". Twitter mick7309

"У Малиновського одна з кращих лівих ніг в світовому футболі". Twitter Payetista

"Господи! Якщо воротар торкнеться цього удару Руслана Малиновського, то він позбутися руки". Twitter bandeira de pirata?

"Ракета від Малиновського! Вражаючий постріл з лівої гравця "Аталанти". Twitter Petronio Valdivieso Vélez

"Ходять чутки, що цей гол заборонений в 192 країнах". Twitter emerson

"Малиновський витягнув павутину з воріт і вбив найстарішого павука". Twitter Sylwinho

"На відміну від інших" Малиновський був справжнім гравцем ще до приїзду в Бергамо" Twitter Gianluca Losito

"Сьогодні я оголосив себе прихильником "Аталанти" Малиновського". Twitter Juan Cruz

Як повідомляв OBOZREVATEL, Малиновський допоміг своїй команді здобути вольову перемогу.

На 66-й хвилині українець отримав м'яч біля штрафного майданчика суперника і другим дотиком наніс гарматний постріл по воротах "Лаціо", не залишивши шансів голкіперу. Вирішальний гол "Аталанта" забила за десять хвилин до кінця матчу, оформивши камбек з рахунком 3: 2.