Над Абрамовичем нависла серйозна проблема - ЗМІ

У власника лондонського "Челсі" Романа Абрамовича можуть виникнути серйозні проблеми. Над російським олігархом нависла загроза позбавлення акцій його футбольного клубу,

Про це повідомляє авторитетне англійське видання The Times. За даними джерела, влада Великобританії готують аналог "списку Магнітського" - закону про санкції проти росіян, замішаних у корупції і вивели свої гроші на Захід.

Якщо буде доведено, що Абрамович набував активи в Англії за здобуті незаконним шляхом гроші, вони можуть бути конфісковані.

Абрамович може позбутися клубу через справу з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Великобританії, відзначає "Спорт-Експрес".

Раніше британський прем'єр-міністр Тереза Мей повідомила, що уряд країни розгляне питання про можливий бойкот чемпіонату світу-2018 чиновниками і іншими офіційними представниками в якості одного з можливих заходів по відношенню до Росії в справі з отруєнням.