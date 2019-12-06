"Набило оскому": легенда "Динамо" обурився через перемогу Мессі в голосуванні "Золотого м'яча"

Легендарний екснападник київського "Динамо", володар "Золотого м'яча" 1986 року Ігор Бєланов висловив думку про вручення нагороди "Золотий м'яч-2019", яка дісталася Ліонелю Мессі.

Ліонель Мессі й Кріштіану Роналду поділили між собою футбольний трон останнього десятиліття "СЕ"

"Сьогодні у футболі є чимало по-справжньому класних гравців – крім Ліонеля Мессі й Кріштіану Роналду, це Вірджіл ван Дейк, Садіо Мане, Кіліан Мбаппе, Мохаммед Салах, Роберт Левандовскі. Але те, що відбувається протягом 11 останніх років, чесно кажучи, вже набило оскому: "Золотий м'яч" виграє то Мессі, то Роналду. А потім знову: то Роналду, то Мессі", – сказав Бєланов у інтерв'ю сайту UA-Football.

Він зазначив, що йому "складно зрозуміти, чим керуються журналісти, віддаючи свої голоси за того чи іншого кандидата".

"Якщо взяти показники того ж Мессі в 2019 році, то так і хочеться запитати: чого він реально досяг із "Барселоною", крім як перемоги в іспанській Примері? На міжнародній арені з каталонським клубом цей футболіст вибув із Ліги чемпіонів на стадії півфіналу, а зі збірною Аргентини нічого не показав, посівши лише третє місце на Кубку Америки. Так, Мессі – футболіст від Бога і наділений незвичайним талантом. Він у повному порядку, як, втім, і Кріштіану Роналду. Але не можна ж весь час тільки їх виділяти! Не має бути так, що аргентинець отримає десять "Золотих м'ячів", а португалець шість або сім! Це вже явний перебір", – додав Ігор Бєланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори нагороди "Золотий м'яч" зганьбилися на тему Росії і України під час підбиття підсумків голосування.

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