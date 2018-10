"Набагато гірше": героїзм пілота президента "Лестера" врятував сотні життів

Холоднокровні й професійні дії пілота президента "Лестера" Еріка Сваффера під час аварії вертольота, який упав на парковку перед стадіоном, врятували сотні життів уболівальників клубу.

The Leicester helicopter pilot miraculously avoided landing into 100s of fans by somehow steering the chopper into a car park, as it spun wildly out of control. Imagine having the selfless presence of mind to do that, knowing you're about to die?

RIP Eric Swaffer - a hero. pic.twitter.com/RafZbZUaFY