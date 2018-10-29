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"Набагато гірше": героїзм пілота президента "Лестера" врятував сотні життів

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Холоднокровні й професійні дії пілота президента "Лестера" Еріка Сваффера під час аварії вертольота, який упав на парковку перед стадіоном, врятували сотні життів уболівальників клубу.

Футбольний клуб "Лестер" підтвердив загибель у катастрофі всіх людей, які перебували у вертольоті: президента клубу Шрівадданапрабха, його помічника Кавепорн Пунпара, віце-міс Таїланду-2005 Нусари Сукнамаі, пілота Сваффера й Ізабелли Троянди Лечовіч, яка була також пілотом і подругою Еріка, а того дня летіла як пасажир.

Очевидець катастрофи оператор телеканалу Sky Sports Ден Кокс розповів, що пілот намагався відвести гелікоптер від скупчення людей і авто. "Я чув, як вертоліт вилітає зі стадіону. В наступний момент я подивився на небо і побачив, що його закрутило. Він постійно безконтрольно крутився, ніколи такого не бачив! Не знаю, що робив пілот, але йому вдалося уповільнити кружляння і відвести вертоліт у кут парковки. Як на мене, він герой. Все могло закінчитися набагато сумніше", — сказав Кокс.

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Британські журналісти присвятили відважному пілоту обкладинки багатьох видань. "Диво, що не загинуло більше людей", "Герой-пілот рятує життя уболівальникам", "Герой-пілот врятував сотні життів", — із такими заголовками вийшли перші шпальти газет.

Нагадаємо, що 27 жовтня після закінчення матчу Прем'єр-Ліги між командами "Лестер" і "Вест Хем" вертоліт, у якому перебували президент "Лестера" Вішая Шрівадданапрабху і ще троє пасажирів, злетів із футбольного поля, перелетів через стадіон і попрямував у Лондон. Але вже через 200 метрів повітряне судно почало крутитися і втрачати швидкість, після чого вертоліт впав на парковку й загорівся. Пожежникам знадобилося 20 хвилин, щоб загасити вогонь після краху.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, названо попередню причину, яка призвела до смертельної авіакатастрофи з президентом "Лестера".

Об'єкт
ФК Лестер
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