"Набагато гірше": героїзм пілота президента "Лестера" врятував сотні життів

Холоднокровні й професійні дії пілота президента "Лестера" Еріка Сваффера під час аварії вертольота, який упав на парковку перед стадіоном, врятували сотні життів уболівальників клубу.

The Leicester helicopter pilot miraculously avoided landing into 100s of fans by somehow steering the chopper into a car park, as it spun wildly out of control. Imagine having the selfless presence of mind to do that, knowing you're about to die?

RIP Eric Swaffer - a hero. pic.twitter.com/RafZbZUaFY — Piers Morgan (@piersmorgan) 28 жовтня 2018 р.

Футбольний клуб "Лестер" підтвердив загибель у катастрофі всіх людей, які перебували у вертольоті: президента клубу Шрівадданапрабха, його помічника Кавепорн Пунпара, віце-міс Таїланду-2005 Нусари Сукнамаі, пілота Сваффера й Ізабелли Троянди Лечовіч, яка була також пілотом і подругою Еріка, а того дня летіла як пасажир.

My deepest condolences to the family & friends of Eric Swaffer and Izabela Roza Lechowicz at this very difficult time 💙 pic.twitter.com/zTpWcmPu5L — Liam Deacy 🦊 (@Deacyliam) 28 жовтня 2018 р.

Очевидець катастрофи оператор телеканалу Sky Sports Ден Кокс розповів, що пілот намагався відвести гелікоптер від скупчення людей і авто. "Я чув, як вертоліт вилітає зі стадіону. В наступний момент я подивився на небо і побачив, що його закрутило. Він постійно безконтрольно крутився, ніколи такого не бачив! Не знаю, що робив пілот, але йому вдалося уповільнити кружляння і відвести вертоліт у кут парковки. Як на мене, він герой. Все могло закінчитися набагато сумніше", — сказав Кокс.

Британські журналісти присвятили відважному пілоту обкладинки багатьох видань. "Диво, що не загинуло більше людей", "Герой-пілот рятує життя уболівальникам", "Герой-пілот врятував сотні життів", — із такими заголовками вийшли перші шпальти газет.

Нагадаємо, що 27 жовтня після закінчення матчу Прем'єр-Ліги між командами "Лестер" і "Вест Хем" вертоліт, у якому перебували президент "Лестера" Вішая Шрівадданапрабху і ще троє пасажирів, злетів із футбольного поля, перелетів через стадіон і попрямував у Лондон. Але вже через 200 метрів повітряне судно почало крутитися і втрачати швидкість, після чого вертоліт впав на парковку й загорівся. Пожежникам знадобилося 20 хвилин, щоб загасити вогонь після краху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо попередню причину, яка призвела до смертельної авіакатастрофи з президентом "Лестера".