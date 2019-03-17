На зубочистках: Шевченко пояснив, що показував Суркісу на матчі з "Челсі"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував кадри з трансляції матчу "Динамо" - "Челсі", на яких він щось показує на зубочистках Ігорю Суркісу.

"Емоційно обговорювали деякі моменти в грі, але це не було пов'язано з якимось коментарем з мого боку по грі. Ми просто обмінялися нашими емоціями. Я як фахівець емоційно обговорив деякі моменти, були цікаві шанси для розвитку атаки "Динамо". Це не пов'язане ні з якою тактикою", – сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол".

Нагадаємо, що київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:5 програло лондонському "Челсі". Перший матч в Англії завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.

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