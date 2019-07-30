"На зло Суркісу": Мілевський розповів про свій перехід у "Шахтар"

Екс-нападник київського "Динамо", який зараз виступає за "Динамо" (Брест), Артем Мілевський розповів, як міг у 2013 році з київського клубу перейти у "Шахтар".

Форварда запрошував в донецький клуб капітан гірників Даріо Срна.

"Мені дзвонив не Рінат, мені дзвонив Даріо Срна. Я тоді не тренувався навіть. Він і каже: "Давай ми тебе заберемо до себе". Я подумав, через пару годин йому передзвонив і відмовився", - цитує Мілевського Youtube-канал КраСава.

Він додав, що прийняв таке рішення через стосунки з київськими вболівальниками.

"У мене було стільки дербі з "Шахтарем". На той момент я думав, що переходити з "Динамо" в Донецьк - це ганьба, і що вболівальники будуть мене ловити потім. Але якби я думав, як зараз думаю, то, напевно , прийняв би ту пропозицію".

Мілевський відзначив, що перейшов би в стан принципового суперника на зло президенту "Динамо" Ігорю Суркісу, з яким був не в ладах.

"Ця розмова була в лютому, а ставлення Ігоря Михайловича Суркіса до вересня було до мене жахливим. Якби я знав, що так буде, навіть йому на зло перейшов би у "Шахтар", - заявив форвард.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський відверто розповів про секс з Дашею Астаф'євою.

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