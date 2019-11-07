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8 листопада • оновлено в 00:30
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"На жаль, із нами це сталося": Михайличенко - про матч "Динамо" в Лізі Європи

1.7т Читати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував нічию свого клубу в Лізі Європи.

"Тут усе позначилося: і хвилювання, і помилка... Звичайно, дивні ми провели дві гри з "Копенгагеном". Рахунок – однаковий, пропущений м'яч на перших хвилинах – однаковий. Але ігри вийшли зовсім різні. За своїм змістом, за малюнком. Сьогодні, вважаю, ми втратили два очки. I за грою, і за нашим домінування, і за тим, що ми створювали моменти, при цьому грамотно діючи в обороні. Проводили різноманітні атаки, відмінно використовували фланги, але в завершальній стадії чогось не вистачало – десь везіння, десь – виконавської майстерності", – цитує Михайличенка "Динамо" від Шурика".

Наставник пояснив свій вибір Віктора Циганкова, як штатного пенальтиста.

"На жаль, із нами це сталося": Михайличенко - про матч "Динамо" в Лізі Європи

"Тому що він б'є пенальті і забиває. З усіма таке трапляється... Нема стовідсоткових пенальтістів. Бувають промахи. На жаль, із нами це сталося сьогодні. Думаю, що тепер Вітя ще більше буде працювати над відпрацюванням пенальті. А якщо, раптом колись він не захоче пробивати пенальті або передоручить це право комусь, то у нас знайдуться пенальтісти", – зазначив Михайличенко.

Новини
ФФУ покарала "Динамо" за матч Кубка України з "Шахтарем"

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи зіграло внічию з данським "Копенгагеном". Поєдинок пройшов на стадіоні "Паркен" і завершився з рахунком 0:0. У першому таймі Віктор Циганков не забив пенальті.

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Теми
Ліга Європи Динамо – Копенгаген
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Данія Копенгаген
Тег
ФК Динамо Київ
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Чопік Василь
Чопік Василь
Уважаемый ОБОЗ, ничья - это не определение для счёта 0 : 0, ничья это ещё и 1:1, 2 : 2 и т.д.
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