На збірну України в Дніпрі очікує незвичайний дебют

Збірна України вперше в своїй історії проведе матч у комплекті форми білого кольору.

Вболівальники звикли бачити наших футболістів у кольорах національного прапора: збірна завжди грала або в жовтій формі з синіми елементами, або у синій — із жовтими вставками. Товариський матч зі збірною Нігерії стане першим виключенням з цього правила.

Збірна України вперше зіграє у білій формі ФФУ

Прем'єра білих футболок супроводжується благодійним аукціоном із метою зібрати кошти на лікування 16-річного Микити Малецького, який займається футболом із 7 років. У Микити була виявлена гліобластома — один із різновидів злоякісної пухлини мозку. Вболівальники можуть долучитися до благодійної акції, купивши білі з золотими вставками футболки збірної України, й отримати автографи гравців і тренерів команди.

Матч Україна — Нігерія розпочнеться 10 вересня на "Дніпро Арені" о 21:30. Крім того, це перша за 10 років гра збірної України, яка відбудеться в Дніпрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресслужба Федерації футболу Нігерії грубо помилилася в анонсі матчу зі збірною України, неправильно зобразивши прапор нашої країни.

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