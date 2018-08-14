На Закарпатті ефектно віддячили хорватським футболістам за "Слава Україні!" в Москві

Українські вболівальники віддячили хорватським футболістам Домагою Вiдi і Огнену Вукоєвичу за відео зi "Слава Україні!", яке вони записали на ЧС-2018 в Москві.

16-метрові банери зі словами подяки з'явилися на Закарпатті з обох боків мосту на розв'язці в Ужгороді у мікрорайону Доманинці.

Банер на мосту в Закарпатті Семен Олексієнко

Нагадаємо, що після цього вiдео Вукоєвич був виключений зі складу делегації збірної Хорватії на чемпіонаті світу 2018года в Росії.

Після розгляду справи, ФІФА винесла вердикт - покарати Вiду. Це "ганебне рішення" викликало бурю обурення в мережі. За екс-динамівця заступилася і ФФУ в особі його президента Андрія Павелка.

Сам футболіст був небагатослівний, але зробив офіційну заяву, розповівши, що мав на увазі, знімаючи це відео.

Пізніше Хорватський футбольний союз підтримав свого гравця.

Нагадаємо, що гра Росія - Хорватія завершилася в серії пенальті перемогою "картатих" із загальним рахунком 6:5. Вiда зіграв найважливішу роль в перемозі, забивши гол у екстратаймі і точно пробивши свій одинадцятиметровий.