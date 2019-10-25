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25 жовтня • оновлено в 15:25
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Данські ЗМІ заявили про напад на фанатів Копенгагена в Києві

1.6т Читати матеріал російською

Перед матчем у Києві в рамках 3-го туру групового раунду Ліги Європи "Динамо" - "Копенгаген" хулігани напали на один з автобусів з уболівальниками датської команди.

Вболівальники "Копенгагена" на матчі в Києві

Вболівальники "Копенгагена" на матчі в Києві

FCK.DK

Як повідомляє данське видання B.T., на НСК "Олімпійський" були присутні близько 500 уболівальників данського клубу, які добиралися до стадіону на п'яти автобусах. Перед грою по дорозі на стадіон в один з автобусів з фанами "Копенгагена" полетіло каміння. Цю інформацію журналістам підтвердив глава прес-служби клубу Джес Мортенсен.

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В результаті як мінімум одне вікно було розбите.

Крім того, за інформацією liga.net, пізно ввечері 24 жовтня після гри невідомі закидали камінням автобуси з уболівальниками на вулиці Великій Васильківській. У підсумку були пошкоджені вікна трьох автобусів. Обійшлося без потерпілих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" не зуміло вдома обіграти "Копенгаген" в матчі групового турніру Ліги Європи.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Копенгаген
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Федоров Федор
Федоров Федор
Что можно ждать от нелюдей, которые сжигали живьём своих граждан в Одессе?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Скоты, что с них взять то.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пам'ятай, чужинець, тут господар українець
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