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21 квітня • оновлено в 11:12
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"На свій страх і ризик": з'явилися нові подробиці смерті 22-річного гравця "Локомотива"

4.1т
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Російський тренер Андрій Талалаєв заявив, що про проблеми з серцем 22-річного захисника "Локомотива" Інокентія Самохвалова, який помер під час індивідуального тренування, знали всі в його команді.

"Під контролем медичного, адміністративного, тренерського штабів більш оперативно була б надана допомога. Думаю, що хлопця б врятували. Інше питання, що у Кеші були проблеми з серцем, і всі в "Локомотиві" про це знали. Дуже шкода хлопця, це трагедія . Але це така трагедія, не те щоб її можна було передбачити, але у нього були такі проблеми, що він навіть не їздив на якісь збори", – цитує слова Талалаєва видання Sportbox.

Інокентій Самохвалов

Інокентій Самохвалов

Газета.Ру

Він також розповів, що футболіст навіть писав розписку про те, що буде займатися спортом "на свій страх і ризик".

"Випадковість це чи проблема, яку розкрив режим ізоляції? Я думаю, це два взаємопов'язаних явища. Перше – неоптимальний здоров'я людини, якій до 22 років треба було визначатися. Винен і він сам, тому що я чув, що він писав розписку, що буде займатися на свій страх і ризик. Винні і його агенти, і доктора, які ведуть медичний контроль", – додав Талалаев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бразилії раптово помер 22-річний футболіст Тьяго Кортес.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
ФК Локомотив Москва смерть
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