На стадіоні в Росії здійснили жертвоприношення. Відео

На території стадіону грозненського "Ахмата" було скоєно жертвоприношення на честь 69-ї річниці дня народження першого президента Чеченської Республіки Ахмата Кадирова.

Керівництво арени у себе в Instagram розмістило відеоролик, на якому видно, як робітники в вантажівці привезли корову.

"М'ясо жертовної тварини роздали співробітникам стадіону. Так прийме Всевишній наші добрі діяння і пошле нам свою милість", – йдеться в акаунті в підписі під відео.

Після трьох турів російської Прем'єр-Ліги на рахунку "Ахмата" чотири очки, грозненці займають восьме місце. У наступному турі "Ахмат" зіграє з "Хімками". Матч відбудеться 22 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чеченській Республіці чемпіонат з вільної боротьби завершився масовою бійкою. Інцидент стався в спортзалі однієї з шкіл міста Курчалой.