На скандального коментатора скоєно напад у Москві

Скандальному російському коментатору Василю Уткіну бризнули в обличчя бойовою отруйною речовиною.

Василь Уткін Комсомольська правда

Нападником був молодий чоловік у сірій худі під курткою з накинутим на голову капюшоном і смартфоном у руках, на камеру якого він знімав те, що відбувається.

Інцидент трапився бiля автомобіля журналіста, який той припаркував перед входом у спортивний комплекс "Локо-Спорт" — там проводив тренування аматорський футбольний клуб Уткіна "Егрісі".

"Бризнули невідомою х*йнею в обличчя", — поскаржився Уткін у своєму Telegram-каналі, описавши запах речовини як солодкуватий.

Пізніше журналіст відредагував запис, уточнивши, що це була "черемшина". Під цією назвою відома бойова отруйна речовина хлорацетофенон. Серед іншого цю сльозоточиву речовину використовують при розгоні демонстрантів.

Уткін зазначив, що "мазило" лише побіжно потрапив йому в ліве око, печіння майже пройшло, але трохи паморочиться голова.

"Може бути тільки одна причина і тільки дві людини, яким захотілося б це провернути. Я говорив про це у себе в останньому випуску", - заявив Уткін і опублікував посилання на своє останнє відео на YouTube під назвою "Агузаровгейт" - воно присвячене юристу Алану Агузарову, його ролі в російському футболі і зв'язку з головним тренером збірної РФ Станіславом Черчесовим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін засипав образами українських журналістів і Федерацію футболу України через трансляції матчів ЧС-2018.

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